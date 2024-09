Après 12 ans d’effort et 50% de baisse de prix, Michael Jordan vend enfin sa villa

Le mythique joueur de basket avait mis en vente son immense demeure de la banlieue de Chicago pour 29 millions de dollars en 2012.

Heureusement pour Michael Jordan , la vente de sa villa à Highland Park en périphérie de Chicago aura pris moins de 23 ans, son chiffre fétiche, celui de son maillot de la NBA qui orne le portail de sa propriété. Il aura néanmoins fallu plus de la moitié, à savoir 12 ans, pour mener à bien cette transaction. Pour un champion de la trempe du meneur des Chicago Bulls, habitué aux actions ultra-rapides, c’est une bien piètre performance.

Sans doute habitué à transformer en or tout ce qu’il touche, le joueur de basket s’était-il montré un peu trop gourmand sur la mise à prix de cette villa entièrement conçue pour répondre aux souhaits de son épouse de l’époque et de lui-même. Affichée initialement à 29 millions de dollars (26 millions d’euros), elle n’a pas trouvé sa clientèle dans ce secteur de l’Illinois qui apparaît rarement sur la carte des millionnaires et milliardaires. Si bien que trois ans après le lancement de la commercialisation, le tarif a quasiment été raboté de 50% pour être ramené à 14,8 millions de dollars (13,2 millions d’euros) . Il a néanmoins encore fallu 9 années supplémentaires pour déboucher sur une offre sérieuse.

Plus grand que la Maison Blanche

Selon le magazine économique Crain’s Chicago business , l’affaire devrait se dénouer dans une vingtaine de jours et permettra alors de connaître le prix définitif de la transaction. On sait également que la maison n’a pas été achetée par un promoteur ou un marchand de biens mais réellement par les futurs utilisateurs de cette villa construite au milieu des années 90. Une demeure au format XXXL avec près de 5200 m² habitables (un peu plus que la Maison Blanche pour la petite histoire...) sur deux niveaux, 3 hectares de terrain, 9 chambres à coucher et... 19 salles de bains (notamment liées aux activités sportives).

Outre son portail à la gloire de l’ancien propriétaire, ce domaine ne manque pas d’équipements particuliers: un espace repas avec son immense aquarium, une bibliothèque qui se transforme en salle de cinéma, un fumoir avec ses tables de poker sans oublier l’incontournable salle de gym et, cerise sur le gâteau: un terrain de basket homologué avec le célèbre logo Air Jordan en son centre. Sans oublier une série de portes récupérées sur le célèbre manoir Playboy. Reste à savoir comment les lieux ont été conservés après de nombreuses années sans occupant, la dernière rénovation importante remontant à 2009.