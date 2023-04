Allocations familiales : une revalorisation d'environ 1,6% sur un an au 1er avril 2023

Les allocations familiales sont accessibles aux foyers où vivent au moins deux enfants à charge de moins de 20 ans. Photo d'illustration. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Les allocations familiales ont augmenté d'environ 1,6 % au 1er avril 2023, par rapport à l'année précédente. Chiffre concerne l'exercice allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Cette prestation sociale peut être demandée en ligne.

Depuis le 1er avril dernier, les sommes versées au titre des allocations familiales ont augmenté d'environ 1,6 % par rapport à l'année 2022, rapporte Le Particulier . Cette revalorisation concerne la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Pour rappel, les allocations familiales sont versées aux familles ayant au moins deux enfants de moins de 20 ans à charge. Le montant des sommes touchées varie en fonction du nombre d'enfants et des ressources annuelles du foyer.

Ressources annuelles du foyer

Depuis le 1er avril 2023 et jusqu'au 31 mars 2024, un foyer dont les ressources annuelles sont inférieures ou égales à 77 126 euros et au sein duquel vivent trois enfants de moins de 20 ans touche par exemple 323,91 euros d'allocations familiales par mois. Un ménage avec deux enfants et des ressources annuelles supérieures à 94 893 euros perçoit quant à lui 35,50 euros.

Selon la tranche de revenus du foyer, ces sommes augmentent de 45,49 à 181,92 euros par mois pour chaque enfant supplémentaire, au-delà de trois, au sein du foyer. Des majorations sont aussi prévues pour les adolescents de 14 ans et plus. Une fois que les enfants ont atteint l'âge de 20 ans, ils ne sont en revanche plus considérés comme étant à charge.

Faire une demande d'allocations

Des allocations forfaitaires sont toutefois prévues : les familles d'au moins trois enfants pourront les toucher jusqu'au mois précédant le 21e anniversaire de l'enfant. Il faut pour cela que ce dernier vive toujours au sein du foyer parental, qu'il ne perçoive pas un revenu professionnel mensuel supérieur à 943,44 euros et que la famille ait touché les allocations familiales le mois précédant ses 20 ans.

Les allocations familiales peuvent être partagées si les enfants sont en résidence alternée. Chaque parent séparé ou divorcé peut en effet percevoir une partie de ces sommes en fonction de la fratrie qu'il a à charge et des ressources de son foyer. Pour bénéficier de cette aide, il faut télécharger, imprimer et envoyer à la Caisse des allocations familiales (CAF) le dossier téléchargé sur le site dans la rubrique « Faire une demande de prestation ».