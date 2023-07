Allocation aux adultes handicapés : ce que la « déconjugalisation » va changer en octobre

Les modalités de calcul de l'AAH vont changer en octobre 2023. (illustration) (Moritz320 / Pixabay)

L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) voit son mode de calcul modifié à compter de l'automne prochain. Les revenus des conjoints ne seront plus pris en compte. Cela va permettre à 120 000 allocataires de percevoir l'aide qui peut atteindre 971,37 euros par mois.

Le calcul de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) va être modifié à compter du 1er octobre prochain. Les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte et la déconjugalisation va ainsi être appliquée. Le calcul de l'AAH, dont le montant maximum peut atteindre 971,37 euros par mois, se fera en considérant uniquement les ressources propres du bénéficiaire, rapporte Capital .

120 000 allocataires concernés

L'ancien mode de calcul était pointé du doigt par de nombreuses associations. Elles regrettaient que des personnes handicapées soient privées de cette aide en raison des revenus de leur conjoint qui dépassaient les plafonds (21 098,16 euros par an).

Pour les bénéficiaires, il n'y a aucune démarche à effectuer d'ici octobre. La Caf va recalculer le montant de l'AAH en enlevant les revenus des conjoints. Ce sont 120 000 allocataires sur les quelque un million de bénéficiaires qui sont concernés par cette modification et qui vont voir leur aide augmenter. 80 000 personnes n'avaient pas droit à l'AAH au regard des revenus de leurs conjoints, précisent nos confrères.

Le calcul le plus favorable

La Caf va comparer les deux modes de calcul et favorisera le plus avantageux pour l'allocataire. « Si le montant actuel est plus élevé, alors, pour ces personnes, il n’y aura pas de déconjugalisation » souligne Guillaume George, chef de projet pour la Caf . Au total, 30 000 allocataires conserveront l'aide actuelle. Mais attention, une fois que la déconjugalisation sera actée, il ne sera pas possible de revenir en arrière.

Pour les nouveaux demandeurs, la déconjugalisation sera appliquée par défaut. Ce sera aussi le cas pour les allocataires qui se mettront en couple, sauf si le système est désavantageux. Important, sur les 80 000 nouveaux bénéficiaires de l'AAH, la Caf va procéder à un rappel pour ceux qui ne la touchent plus depuis moins de deux ans en raison des plafonds. Les autres doivent se manifester auprès de la Caf. L'aide avec le nouveau mode de calcul sera versée le 2 novembre 2023.