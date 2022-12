Airbnb: une location suspendue après la découverte de caméras dans le logement

Le compte du loueur a été suspendu, en attendant les résultats de l’enquête de la police. Les victimes seront remboursées.

C’est le nouveau fléau des locations Airbnb . Un couple, qui avait loué un logement à Rouen (76), a découvert des caméras cachées dans un radio-réveil et une multiprise USB, raconte France 3. Dans une vidéo postée sur Instagram, elle explique avoir récupéré les deux équipements et que son père a pu visionner ce que contenaient les cartes SD. Il a découvert des images de sa fille sous la douche et de ses amis allant aux toilettes. La jeune femme a déposé plainte au commissariat de Dieppe et a alerté Airbnb.

La plateforme a annoncé que le compte de l’hôte et l’annonce ont été suspendus, en attendant les résultats de l’enquête de la police. Si la responsabilité du loueur est engagée, l’un comme l’autre seront supprimés. « Nous prenons cet incident au sérieux et apportons notre soutien total au voyageur », a réagi Airbnb qui dit se tenir « à la disposition de la police dans son enquête ». En parallèle, l’entreprise, et non pas le propriétaire, a adressé au couple le « remboursement total de la réservation » dont le montant n’a pas été communiqué. En règle générale, Airbnb conserve 24 heures le produit de la réservation avant de le verser au propriétaire. Et ce, pour éviter les fausses annonces de location.

Prévenir les voyageurs

En marge de cette nouvelle affaire, Airbnb a rappelé que les seules caméras qui sont autorisées, sont celles disposées, par mesure de sécurité, dans « les espaces publics» , comme une porte d’entrée ou une allée, ou les « espaces communs » qui «ne comprennent ni les espaces de couchage (salon avec un canapé-lit) ni les salles de bains », précise Airbnb. La plateforme ajoute que ces caméras, même déconnectées, doivent être « clairement identifiées et divulguées avant une réservation ». Dit autrement, le loueur doit prévenir les éventuels voyageurs que des caméras sont installées dans son logement.

Des mesures autorisées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Un particulier peut installer des caméras à son domicile pour en assurer la sécurité, peut-on lire sur son site . Dans tous les cas, ces dispositifs doivent respecter la vie privée des voisins, des visiteurs et des passants ». En revanche, Airbnb interdit « les caméras cachées et non divulguées surveillant les espaces communs » ou celles qui sont situées dans les pièces privées telles que les chambres à coucher, les salles de bain ou les espaces de couchage.