Agirc-Arrco : le coup de pouce prévu pour les retraités avec un enfant à charge

L'Agirc-Arrco accorde une majoration de la pension de 5% aux retraités pour chaque enfant encore à charge. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Vous allez partir à la retraite et avez encore un enfant à charge ? Sachez que l'Agirc-Arrco, régime complémentaire des salariés du privé, a prévu une majoration de la pension pour les assurés qui se trouvent dans cette situation, rappelle Notre Temps . Accordée sous certaines conditions, elle s'élève pour chaque enfant à charge à « 5% des droits à retraite complémentaire de toute la carrière » , peut-on lire sur le site de l'organisme . Un « bonus » non négligeable donc.

Une majoration de la pension de retraite temporaire

« Sont considérés comme "à charge" , tous les enfants de moins de 18 ans, ceux de moins de 25 ans s’ils sont étudiants, apprentis ou chômeurs inscrits à Pôle Emploi et non indemnisés et ceux, quel que soit leur âge, qui sont invalides et dont l’invalidité a été reconnue avant 21 ans » , précise l'Agirc-Arrco.

Attention, cette majoration est temporaire. Lorsque l'enfant n'est plus à charge, par exemple en atteignant sa majorité ou en stoppant ses études, la pension du retraité est recalculée. Elle n'est également pas cumulable avec la « majoration pour enfants nés ou élevés » accordée aux parents d’au moins trois enfants. L'organisme retiendra le dispositif le plus avantageux pour vous. Pour rappel, cette dernière majoration « est de 10% sur les droits Agirc-Arrco acquis depuis 2019, quel que soit le nombre d’enfants (3 minimum) » .