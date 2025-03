Aestiam confirme la résilience de ses SCPI en 2024

Dans un contexte économique et géopolitique qui s’est complexifié pour l'immobilier, Aestiam – société de gestion indépendante spécialisée dans les fonds immobiliers – démontre la pertinence de son positionnement stratégique à travers ses résultats 2024. Sous l'impulsion de son nouveau président Laurent LE, nommé au printemps 2024, la société de gestion affiche une dynamique positive et dévoile ses ambitions pour 2025.

Une stratégie différenciante qui porte ses fruits

Le modèle de la société de gestion Aestiam repose sur un choix qui la distingue clairement de ses concurrentes : la constitution d'un patrimoine fortement granulaire composé d'environ 450 actifs, d'une valeur unitaire moyenne comprise entre 2 et 3 millions d'euros. Cette approche permet une double optimisation, conjuguant une mutualisation efficace des risques et une liquidité favorable sur les marchés locatifs et d'investissement.

Les résultats 2024 valident cette orientation avec une progression moyenne pondérée des valeurs d'expertise de 0,3% ! Les différentes SCPI du groupe maintiennent des performances attractives, à l'image d' Aestiam Placement Pierre qui affiche un taux de distribution de 5,10% en 2024, en progression par rapport à 2023.

L'immobilier de bureaux revisité

Contrairement aux idées reçues sur le déclin des bureaux, Aestiam démontre qu'une approche sélective de ce segment reste pertinente. La SCPI Aestiam Placement Pierre – dont 77% du patrimoine est constitué de bureaux – illustre cette thèse. Sa stratégie d'investissement privilégie les actifs à taille humaine, principalement situés dans Paris intra-muros, le Croissant Ouest et les métropoles régionales dynamiques.

Cette orientation permet d'éviter les zones en difficulté comme La Défense ou la première couronne parisienne, où les grands ensembles de bureaux souffrent particulièrement du développement du télétravail et d'une offre excédentaire. Les résultats 2024 de la SCPI (-0,35% en valeur d'expertise) témoignent incontestablement de la résilience de ce positionnement.

Une transformation accélérée

L'année 2024 marque une étape importante dans le développement d'Aestiam avec deux initiatives majeures : sa désignation comme gestionnaire de la SCI Linasens et le lancement de Linaclub , une SCPI paneuropéenne diversifiée. Cette dynamique d'innovation s'inscrit dans une stratégie plus large articulée autour de trois axes :

Fort d'une expertise de plus de 50 ans dans la gestion immobilière, le groupe Aestiam capitalise sur son savoir-faire avec le renforcement en 2024 de sa direction immobilière et de son département de gestion de fonds. Cet investissement supplémentaire en ressources humaines clés vise à optimiser l'asset management et la valorisation quotidienne du patrimoine.

Perspectives 2025

Avec une capitalisation approchant 1,4 milliard d'euros répartie sur 6 SCPI et 1 SCI, Aestiam poursuit sa transformation en 2025. Les priorités portent sur la modernisation des parcours de souscription, l'enrichissement des modalités de perception des dividendes et la gestion proactive des enjeux de liquidité sur certains véhicules.

La présence géographique diversifiée du groupe qui s'étend de la France à l'Allemagne en passant par la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne, constitue un atout pour poursuivre son développement. Avec plus de 18 000 associés et 430 000 m² sous gestion, Aestiam dispose d'une base solide pour consolider sa position d'acteur de référence de l'épargne immobilière.

Cette stratégie de développement maîtrisé, associée à une gestion de proximité des actifs, permet à Aestiam d'aborder 2025 avec confiance malgré un environnement de marché qui reste exigeant.