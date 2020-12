Action Logement poursuit son aide aux locataires et propriétaires en difficulté

Pour éviter les risques d'impayés de la part de salariés en difficulté, le groupe immobilier prolonge une aide d'urgence déjà versé à 80.000 personnes.

Action Logement va prolonger une aide d'urgence lancée l'an dernier pour aider les salariés en difficulté face à la crise, afin d'aider à payer leur loyer ou à rembourser leur prêt immobilier, a-t-il annoncé mercredi. «Les salariés ayant perdu leur emploi à la suite de la crise sanitaire pourront bénéficier d'une aide de 150 euros par mois pendant six mois», précise dans un communiqué l'organisme, géré par le patronat et les syndicats. Les nouveaux chômeurs peuvent demander cette aide dès ce mercredi sur le site internet d'Action Logement.

«Cette mesure permet d'éviter les risques d'impayés de la part de salariés en difficulté et constitue également un soutien significatif aux propriétaires dans le cadre de la crise sociale et économique liée à la situation sanitaire», se félicite le groupe. Elle s'inscrit dans le prolongement d'une précédente aide financière lancée en juin par l'organisme et qui a été pour l'heure versée à 80.000 personnes. Cette aide, annoncée peu après le strict confinement du printemps, était déjà d'un montant de 150 euros, mais elle ne pouvait être renouvelée qu'un seul mois.

Pour ceux qui ont perdu plus de 15% de leurs revenus

Elle continuera à être versée dans ces conditions aux salariés qui ont perdu plus de 15% de leurs revenus, s'ils gagnaient au préalable moins d'un Smic et demi. Cette annonce intervient au moment où l'État a demandé à Action Logement de se recentrer sur ses missions traditionnelles d'aide au logement des salariés, avant d'engager une réforme plus profonde de son fonctionnement.