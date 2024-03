Acquisition de bureaux à 7% AEM au cœur de la cité phocéenne

sofidy

Une acquisition en plein coeur de Marseille.

Sofidy annonce l'acquisition de locaux de bureaux situés au 32 Cours Pierre Puget dans le 6ème arrondissement de Marseille pour le compte de la SCPI EFIMMO 1.

Cette opération illustre la capacité de SOFIDY à sourcer au bénéfice de ses épargnants, des opportunités d'investissements très prisées grâce à son réseau d'agences régionales en contact permanent avec le tissu local.

Cette opération porte sur une surface de bureaux de 798 m² dans un immeuble Haussmannien offrant des prestations haut de gamme. L'actif profite d'un quartier dynamique offrant un vaste choix de commerces et de restaurants, ainsi que d'une grande proximité avec les transports en commun (Métro, Tram).

Cet investissement de 3 M€ AEM (soit environ 3 500 €/m²) et générant un rendement de plus de 7%* (non garanti), vient compléter le patrimoine déjà très granulaire de la SCPI EFIMMO orientée sur les petites et moyennes surfaces de bureaux aux cœurs des métropoles dynamiques françaises et européennes.

* Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition de l'actif (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Avant d'investir dans une SCPI, informez-vous. Sofidy met à votre disposition : les documents d'informations clés, note d'information, rapports annuels et les derniers bulletins trimestriels d'information qui vous aideront à choisir la SCPI qui vous correspond. La consultation de ces éléments est impérative avant toute souscription.

Depuis 1987, SOFIDY conçoit et développe des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, OPCI, SCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces, et de bureaux. Avec 8,7 milliards d'euros d'encours immobiliers sous gestion (total des actifs bruts réévalués des fonds gérés) au 31/12/2022, Sofidy gère pour le compte de plus de 55 000 épargnants, et un grand nombre d'institutionnels, un patrimoine immobilier constitué d'environ 5 000 actifs immobiliers. Sofidy est une filiale de Tikehau Capital.