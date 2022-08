Achat immobilier : sur quelle durée emprunter ?

La durée maximale de l’emprunt est de 25 ans. (© Adobestock)

La durée du crédit impacte le coût de votre financement. Le Revenu vous recommande de ne pas dépasser 20 ans, sauf si vous êtes primo-accédant et que votre budget est serré.

Pour choisir la durée de votre crédit immobilier, vous devez prendre en compte plusieurs paramètres, à commencer par votre profil et votre capacité de financement.

La meilleure durée est celle qui vous permet de rembourser votre crédit sans vous retrouver dans une situation financière difficile. Gardez toutefois à l’esprit que la durée sur laquelle vous décidez d’emprunter à un impact direct sur le taux de votre crédit immobilier : plus elle est longue, plus votre taux d’emprunt augmente.

Le Revenu vous dit tout ce qu’il faut savoir pour bien choisir votre durée d’emprunt.

La durée d’emprunt a un impact sur votre crédit

Le taux d’intérêt de votre emprunt reflète le risque que prend la banque prêteuse en vous accordant votre crédit. Plus la durée est longue, plus le risque est grand pour la banque et plus votre taux d’intérêt est élevé.

En moyenne, il faut compter 1,40% pour un emprunt sur 20 ans, contre 1,50% pour un emprunt sur 25 ans. En empruntant 200.000 euros sur 20 ans à 1,40%, le coût total de votre crédit, hors assurance emprunteur, s’élève à environ 30.000 euros. Un coût qui atteint près de 40.000 euros en empruntant sur 25 ans à un taux de 1,50%.

Bien sûr en empruntant sur une durée plus longue, vous réduisez vos mensualités. Comptez, si vous empruntez 200.000 euros, 960 euros sur 20 ans, 800 euros sur 25 ans.

