À Toulouse, les gros rendements immobiliers cachaient une arnaque

Le parquet de la Ville rose a annoncé la saisie de 900.000 euros sur les comptes d’une agence immobilière, dans le cadre d’une enquête sur un scandale financier.

L’enquête sur un vaste scandale immobilier toulousain progresse. Les premières investigations avaient démarré dès 2020 auprès du cabinet l’Immeuble, agence immobilière bien connue à Toulouse , après le signalement d’un client fortuné se plaignant de ne jamais avoir reçu les intérêts promis après ses investissements dans des projets immobiliers. Le travail de section financière de la police judiciaire vient ainsi de déboucher sur la saisie de 900.000 euros sur les comptes de l’agence immobilière en question.

Il semble de plus en plus clair que l’un des dirigeants de l’Immeuble, Jean-Claude Vergnes, aurait mis en place un système de type pyramidal. Des particuliers fortunés étaient ainsi démarchés et appâtés par des rendements «garantis» de 7 à 10 %. Pour y accéder, ces investisseurs prêtaient à la SARL cabinet l’Immeuble ou aux SCI que l’agence gérait des sommes pouvant se monter à plusieurs centaines de milliers d’euros. «Ces prêts ont fait l’objet de conventions, dites «de trésorerie», en dehors de tout cadre légal et en violation du monopole bancaire» , précise le parquet dans un communiqué.

20 millions d’euros

Preuve de l’importance de cette escroquerie, le total des montants placés s’élèverait à 20 millions d’euros, selon le parquet. La pyramide de Ponzi présumée, est un mécanisme classique d’arnaque comparable à celle utilisée par le financier américain Bernard Madoff , où les intérêts versés aux premiers prêteurs proviennent tout simplement des fonds apportés par les nouveaux entrants dans le système. Des dizaines d’investisseurs ont été victimes de ce montage. Outre le dirigeant de l’Immeuble, trois autres personnes ont été auditionnées au cours d’une garde à vue, dont un promoteur qui avait dénoncé les agissements de Jean-Claude Vergnes mais se retrouve suspecté de complicité. À en croire le quotidien La Dépêche, l’ancien président du conseil départemental de Haute-Garonne, Georges Méric, serait également impliqué dans ce dossier . Ce dont il se défend .

Et qu’advient-il des sommes saisies? «Ces sommes vont être reversées à l’AGRASC, établissement public en charge de la gestion des avoirs saisis. Elles pourront, en tout ou partie, être affectées à l’indemnisation des victimes» , selon le procureur de la République de Toulouse, cité par France 3 .