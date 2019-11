À Paris, un marché immobilier à trois vitesses entre Est, Ouest et Centre

INFOGRAPHIES - Les prix de treize arrondissements sur 20 dépassent la barre des 10.000 euros le m² (contre 10 il y a un an). Seuls deux sont à moins de 9000 euros.

On a souvent l'habitude de dépeindre l'immobilier français comme un marché à deux vitesses: Paris et les autres. C'était également le cas au sein de la capitale. Mais la flambée des prix, due à une pénurie de logements, a redessiné la carte de Paris. Désormais, la Ville lumière est coupée en trois: l'Est à moins de 10.000 euros le m², le Centre, à plus de 12.000 euros le m² et enfin l'Ouest, entre les deux (voir ci-dessous).

Les Parisiens, au budget plus serré, sont ainsi contraints de s'excentrer à l'est de la capitale. Mais au rythme où croissent les prix de l'immobilier dans les 18e (+5,4% au troisième trimestre sur un an), 19e (+8,9%) et même 20e arrondissements (+4,1%), la liste des adresses parisiennes à des prix abordables va devenir de plus en plus rare. Parmi les cinq quartiers les moins chers, un seul affiche un prix au m² inférieur à 8000 euros. Il s'agit de la Goutte-d'Or dans le 18e (7950 euros le m²). Un tarif deux fois moins élevé que l'adresse la plus chère à Paris, Odéon dans le 6e (à 16.010 euros). Jamais ce rapport entre les extrêmes n'avait été aussi faible, sachant qu'il a longtemps tourné autour de 1 à 3!

Une maison à Boulogne vendue plus de 44.000 €/m²

Les Parisiens qui seraient tentés de s'installer en Petite ou Grande Couronnes, pourraient être surpris de voir que la flambée des prix à Paris peut traverser le périphérique. Pour la première fois, ce n'est pas dans la capitale que la vente la plus chère au m² a été enregistrée par les notaires. C'est à Boulogne-Billancourt (92). Une maison de 120 m² (quatre pièces), avec un jardin de 730 m², s'est vendue... 44.554 euros le m² (!). Un montant cinq fois supérieur au prix moyen du marché qui s'élève à 8620 euros le m², en hausse de 3,9% (chiffre du troisième trimestre, sur un an).

À titre de comparaison, le record parisien de ce trimestre pour une maison, enregistré par les notaires, s'élève à «seulement» 22.877 euros le m². Situé à la Muette (16e), ce bien de 455 m², sur deux niveaux, avec un terrain de 374 m², a été cédé 10,4 millions d'euros. Même le record parisien pour un appartement reste nettement inférieur au record boulonnais: à Montparnasse, un 42 m² a été vendu 38.595 euros le m², soit 1,6 million d'euros.

Parmi les populations qui profitent à plein de la baisse des taux d'emprunt, figurent les jeunes. Du fait de leur surface financière plus limitée, ils disposent certes d'un pouvoir d'achat immobilier (la surface qu'un acheteur peut espérer acquérir en remboursant une certaine somme par mois sur une certaine durée) plus faible que leurs aînés.

Mais la part des moins de 39 ans dans le nombre total d'acheteurs immobiliers ne cesse de grandir en Ile-de-France, à Paris, en Petite Couronne et en Grande Couronne, au détriment des seniors. En voici la preuve avec quatre graphiques.