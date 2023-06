À Nantes, des murs d’escalades cohabitent avec des bureaux et des logements

Un immeuble de 25.500 m² vient d’être inauguré à Nantes. Son originalité? Il est doté d’une salle d’escalade, d’un espace fitness et de terrains de squash puis de bureaux et de logements.

Des immeubles mixtes mêlant bureaux et logements, c’est la grande tendance du moment. Amazing Amazones, à Nantes , en Loire-Atlantique (44), non loin de la gare, présente une pointe d’originalité. Quand on pénètre dans les lieux, dès l’entrée, la salle d’escalade avec ses couleurs chatoyantes surprend. On se serait attendu à déambuler dans un hall d’entrée (quasi) vide et épuré mais on se retrouve nez à nez avec des murs d’escalade.

Le projet de 25.500 m² accueille un complexe sportif en rez-de-chaussée et en sous-sol avec une salle d’escalade donc mais aussi un espace fitness, 4 terrains de squash (un sport de raquettes), deux saunas... en plus des logements et des bureaux. Un chantier dont le coût s’élève à 55 millions d’euros. « 4 bâtiments pour 3 usages centrés sur le confort des utilisateurs », comme le souligne Pascale Mongereau, directrice immobilier Entreprise Régions Ouest Altarea Cogedim, promoteur.

Parmi ces 4 bâtiments: 3 immeubles de bureaux acquis par BNP Paribas Reim France loués à quatre occupants: la société de distribution de gaz naturel GRDF, Ie fournisseur d’espaces de coworking IWG, Regus et Le Bon Coin et un immeuble de logements composé de 91 appartements du T2 au T5 dont la moitié est réservée à des primo-accédants. Au rez-de-chaussée et au sous-sol, les équipements sportifs se déploient, visibles de toutes parts. « L’équipement sportif en pied liaisonne l’ensemble et tous les programmes jouent d’une co-visibilité riche et dynamique. Les volumes intérieurs très variés allant jusqu’à 11 mètres de hauteur offrent les conditions idéales à la pratique du sport », assure l’architecte Samuel Delmas.

Un équipement sportif accessible à tous

L’UCPA et la Banque des Territoires, copropriétaires et exploitants de ce complexe sportif, ont dépensé pas moins de 7 millions d’euros pour un équipement accessible aux habitants, aux entreprises sur site mais aussi à tous les Nantais. « Le sport se pratique moins en associatif aujourd’hui mais plus de manière ludique. Ce projet a donc du sens », se réjouit Ali Rebouh, adjoint à la maire de Nantes en charge du sport.

Un enjeu écologique aussi, celui « d’ amener le sport au cœur des villes afin qu’on puisse trouver sa station sportive à côté de chez soi sans avoir besoin de faire des kilomètres pour la trouver », souligne Guillaume Légaut, directeur général de l’UCPA. Rassurez-vous « le sol amortit les bruits, les habitants et les travailleurs ne se retrouveront pas gênés par le bruit », assure Flavien Bullier, directeur de programme en immobilier tertiaire région ouest chez Altarea Cogedim.

Est-ce un projet réalisable dans toutes (ou presque) les résidences? « Il faut bien délimiter l’échelle du bâtiment, la répartition entre les bureaux, les logements et les équipements sportifs. Absorber une forme d’investissement, le complexe sportif, qui rapporte moins que le bureau ou le logement , est indispensable », nuance Vincent Ego, directeur général de Cogedim.