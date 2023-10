À la montagne, l’immobilier de luxe atteint toujours des sommets

(Crédits photo : Unsplash - Joan Oger )

À la manière de ce qui se passe dans les grandes villes et les stations balnéaires, les biens de haut vol situés à la montagne sont épargnés par la crise. Et leur prix continue à grimper.

Malgré la crise immobilière dont les contours et la profondeur se précisent de mois en mois, le créneau du (très) grand luxe continue à être épargné pour l'instant. Normal, cette clientèle très spécifique n'est pas touchée par les difficultés de financement, disposant de liquidités suffisantes. Et les biens qu'elle convoite restent très rares, dans un pays où l'on construit peu. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison que le bel immobilier de montagne ne suive pas cette même tendance, puisqu'il attire les ultra-riches et qu'il est plus difficile que jamais d'y trouver des emplacements de qualité. Dans l'enseigne immobilière haut de gamme Barnes, on estime même que les Alpes pourraient bien être le «nouvel eldorado de l'immobilier de prestige».

Une chose est sûre: en plus des deux avantages communs à tous les marchés du luxe, la montagne dispose d'un atout supplémentaire. Depuis la crise sanitaire, elle attire en effet un nombre grandissant de clients souhaitant s'y installer durablement quelques mois dans l'année. Le cadre de vie, le grand air, l'aspect sportif etc. séduisent, si bien que le ski n'est plus la seule motivation pour un achat à la montagne même si cela reste un facteur important.

Des entrepreneurs qui télétravaillent

«La clientèle ultra-fortunée est constituée à 70% d'entrepreneurs et leur activité peut souvent s'exercer à distance, rappelle Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes. Pour eux et leur famille, la montagne est devenue un refuge idéal.» Une clientèle qui recherche de grands chalets ou des appartements parfaitement équipés aux derniers standards actuels (domotique, connexion digitale de grande qualité, équipements de loisirs...) avec des prix qui peuvent s'envoler jusqu'à 35.000 €/m² côté français, et jusqu'à 50.000 €/m² voire plus en rejoignant la Suisse.

Le secteur de Chamonix illustre parfaitement cette tendance, avec une ville active toute l'année attirant une clientèle fortunée et sportive (ski, alpinisme, cyclisme, trail). «Cela fait dix ans que j'exerce ce métier dans ce secteur, explique Oonagh MacKenzie, et à l'origine nous culminions avec des ventes à 1 million d'euros. Actuellement, nous en signons à 8 millions et même à 12 millions.» Et ce ne sont pas les étrangers dans ce cas précis qui font flamber la note: la clientèle qui était à 60% britannique par le passé est actuellement à 80% tricolore. Du côté de Megève, l'heure est plus à la stabilisation des prix après la flambée. Cela n'a pas empêché le réseau de vendre la nue-propriété d'un chalet de 300 m² au Mont d'Arbois sur la base d'une valeur en pleine propriété de 5,8 millions d'euros. Mais ici pas de lycée pour faciliter l'installation de familles et une vie moins active à l'année.

L'attrait de la sécurité

Quant à Courchevel et même Méribel, la clientèle du Moyen-Orient, du Brésil, mais aussi les Britanniques et les Belges ont peu à peu compensé la défection de l'importante clientèle russe. «L'offre est particulièrement limitée, il n'y a quasiment plus de droits à construire à Méribel, pointe Richard Tzipine, directeur général de Barnes. Et comme la demande est toujours là , les prix se maintiennent à des prix très élevés de 20.000 à 25.000 €/m² pour les appartements et jusqu'à 35.000 €/m² pour les chalets. L'enneigement est garanti et la sécurité n'est pas un sujet pour les gens qui ont de l'argent contrairement à certains secteurs de la Côte d'Azur.»

Et si les Alpes françaises sont en pleine forme, les tarifs sont encore plus stratosphériques en passant chez nos voisins suisses. «On ne va plus dans les Alpes suisses spécifiquement pour le ski, souligne Frank Casanova, directeur général de Barnes pour la Suisse. On y pratique facilement le télétravail, on y retrouve les meilleures écoles pour les enfants, on dispose même d'un hôtel spa Six Sens à Crans Montana ou encore du plus beau terrain de golf en montagne.» Sur les trois grands secteurs qui attirent la clientèle étrangère, Crans Montana est un peu moins chère que ses voisines: compter 20.000 à 30.000 €/m². Du côté de Verbier, longtemps chasse gardée des Britanniques et désormais terrain de jeu de la clientèle nordique, il faut compter cette fois 30.000 à 40.000 €/m². Le réseau y a d'ailleurs vendu un chalet à 11,5 millions d'euros en 1 semaine. Quant à Gstaad qui avait séduit en son temps Johnny Hallyday et qui attire une large clientèle allemande (ce secteur des alpes bernoises est germanophone), il faut ouvrir encore plus grand son porte-monnaie pour débourser 40.000 à 50.000 €/m². Les produits y sont tellement rares qu'ils partent en général sitôt mis sur le marché.