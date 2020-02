6ème acquisition pour l'OPPCI OFI Immobilier : un immeuble de bureaux de 1500 m2 dans le Quartier central des affaires parisien

OFI Pierre est une filiale du groupe OFI spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, qui développe des OPCI grand public supports d'unités de compte d'assurance vie, ainsi que des OPPCI à destination des investisseurs institutionnels. Son OPPCI OFI Immobilier vise la constitution d'un portefeuille immobilier de 250 millions € à la fin de cette année, 60% de cette enveloppe étant atteinte à la fin du 1er semestre 2019.

Le développement de l'OPPCI OFI Immobilier se poursuit en ce début d'année avec l'annonce de la 6ème acquisition immobilière pour le fonds : après l'achat d'un immeuble de 3100 m2 loué à l'Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI) à Levallois-Perret au début de l'été 2019, OFI Immobilier prend possession d'un immeuble de bureaux haussmannien situé au 7 rue Léo Delibes dans le 16ème arrondissement de Paris, à proximité immédiate de l'avenue Kléber. Il s'agit d'un ensemble développant 1500 m2 sur 6 étages, loué en intégralité sur un bail de 9 ans, dont 6 ans ferme. Le rendement locatif « acte en main » de cet immeuble est de 3%, à comparer aux 4,21% obtenus sur la précédente acquisition à Levallois-Perret, moins centrale. A l'issue de cette acquisition, le portefeuille de l'OPPCI OFI Immobilière est composé de 6 actifs de bureaux très qualitatifs : 2 immeubles à Neuilly-sur-Seine, 2 immeubles à Levallois-Perret, et 2 immeubles dans Paris QCA (8ème et 16ème).

« Après l'achat du siège social de Pathé, cette sixième acquisition dote OFI Immobilier d'un second immeuble au cœur du Quartier central des affaires de Paris. Cet actif porte à 180 M€ les investissements d'OFI Immobilier, dont l'objectif est d'atteindre 250 M€ à fin 2020. Les six immeubles du patrimoine d'OFI Immobilier expriment une qualité, une cohérence et une sécurité locative très appréciable sur notre marché », résume Joëlle Chauvin, directrice générale d'OFI Pierre.