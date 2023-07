4 crèches « Les petits chaperons rouges » pour la SCPI Cœur de Régions (Sogenial Immobilier)

Cœur de Régions est une SCPI diversifiée parmi les plus performantes du marché, avec un taux de distribution de 6,40% en 2022. Sans surprise au regard de sa performance, ce véhicule lancé par Sogenial Immobilier il y a bientôt 5 ans, collecte de façon très dynamique : plus de 45 millions d'euros en 2021, près de 120 millions d'euros en 2022 et plus de 35 millions d'euros au 1er trimestre 2023.

Sur les trois premiers mois de l’année, la société de gestion a investi environ 24 millions d'euros sur 9 actifs immobiliers régionaux, dont deux commerces, trois bureaux et quatre crèches. Pour la SCPI Cœur de régions, il s’agit de renforcer son positionnement sur le segment de la petite enfance avec, au passage, des taux de rendement actes en main supérieurs à 6%.

Trois crèches Neokids acquises en 2022

Depuis longtemps, la SCPI Cœur de Régions s’intéresse à l’immobilier lié au secteur de la petite enfance , matérialisant une diversification pertinente par rapport aux actifs immobiliers plus classiques comme les bureaux ou les commerces, qui restent plus sensibles au cycle économique.

L’année 2022 s’est soldée par trois investissements dans ce secteur pour la SCPI Cœur de régions. Ces actifs sont loués à l’enseigne Neokids , le premier réseau de crèches Montessori en Europe :

en mars 2022, une première crèche située en région Grand-Est : rendement de 6,97% sur une surface de 182 m² ;

en avril 2022, une seconde à Nîmes : 6,52% de rendement immobilier à l’achat pour 220 m² ;

en juillet 2022, une troisième à Saint-Laurent-Médoc (Nouvelle-Aquitaine) : 7,84% de taux de rendement, surface locative de 170 m².

Ces actifs spécialisés répondant à des besoins sociétaux immédiats représentent un segment attractif pour les SCPI diversifiées comme Cœur de Régions, notamment lorsqu’ils sont mis en vente, car ils bénéficient d’une pénurie d’offres par rapport aux besoins de la population locale , ce qui en consolide la sécurité locative.

Quatre crèches d’entreprises « Les petits chaperons rouges » situées dans quatre régions différentes

L’année 2023 marque la poursuite du développement de la SCPI Cœur de régions dans le secteur de la petite enfance avec l’acquisition , au 1er trimestre, d’un portefeuille de 4 crèches d’entreprises « Les petits chaperons rouges » : réseau Crèche Attitude, détenu historiquement par Sodexo et cédé au groupe Grandir en 2022.

Ces quatre actifs régionaux développent une surface locative globale de 1.601 m² sur 3.105 m² de terrain . Le groupe Grandir, locataire de ces locaux, est le premier exploitant de crèches privées en France, animant 750 crèches « Les Petits Chaperons Rouges » sur l’ensemble du territoire.

Les rendements actes en mains négociés par Sogenial Immobilier sur ces actifs s’étalent entre 6,29% pour les crèches de Bruz et Aimargues, 6,83% (Saint-Doulchard dans le Cher) et 7,22% pour la crèche de Montaigu (Vendée) : des niveaux assez similaires à ceux des acquisitions réalisées en 2022 sur le même segment .

