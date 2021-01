230 euros pour une course Roissy-Paris: deux touristes victimes d'une arnaque par un chauffeur de taxi

L'association Les Nouveaux taxis parisiens compte porter plainte.

Vendredi 1er janvier, un chauffeur de taxi a facturé 230 euros à deux touristes hongkongais pour une course effectuée entre l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et leur hôtel situé dans le Xème arrondissement de Paris. L'association Les Nouveaux taxis parisiens (LNTP), interpellée par les victimes de cette arnaque, souhaite porter plainte contre le chauffeur.

Le prix à payer était près de quatre fois supérieur au tarif en vigueur de 53 euros. Les touristes avaient flairé l'escroquerie, mais ont tout de même réglé la somme demandée. Rapidement, ils ont interpellé l'association de taxis LNTP via un avis laissé sur la page Facebook de l'organisation. L'association n'a pas tardé à diffuser l'histoire sur ses réseaux sociaux, condamnant fermement cette pratique: «notre profession subit de plein fouet le comportement de certains «professionnels» indélicats. Qu'ils soient vrais taxis, faux taxis, vrais ou faux VTC. Il est temps de faire cesser ces agissements !», peut-on lire sur leur publication Facebook. Sur Twitter, la LNTP a mentionné la préfecture de police de Paris.

L'association, fondée en 2014 et qui représente 18.524 taxis parisiens, s'est dit prête à porter plainte, car cet incident porte atteinte à l'image de ses professionnels: «Si ça avait été un VTC, nous n'aurions pas souhaité porter plainte. Mais là il s'agit d'un vrai taxi, c'est l'un de nôtres. Ce monsieur a jeté l'opprobre sur notre profession!», s'insurge Jean Barreira, président de LNTP. Une initiative qui ne sera pas suivie par les clients, rentrés depuis à Hong Kong, «car ils ont peur des représailles» assure le président.

Néanmoins l'enquête menée par la préfecture de police pour retrouver le chauffeur est en cours, confirme Jean Barreira. Les Nouveaux taxis parisiens espèrent que des mesures soient prises contre l'individu pour empêcher toute récidive: «Il est tout à fait possible qu'il lui soit retiré sa carte professionnelle, ou qu'il lui soit interdit de s'approcher d'une gare ou d'un aéroport», pointe Jean Barreira. L'objectif est avant tout «de protéger nos futurs clients» poursuit-il.

Mais ce cas est loin d'être isolé, d'après le président de l'association: «On a reçu beaucoup de témoignages d'arnaques suite à cela. Et on le sait, les racolages aux abords des gares et aéroports parisiens sont fréquents», explique Jean Barreira au Figaro. In fine, l'association appelle à plus de contrôles de la part de l'État pour mettre un terme à ces escroqueries. «Il y a des choses mises en place pour diriger les clients vers les professionnels du transport passager, mais ce n'est pas suffisant», conclut-il.