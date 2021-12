2021, année faste pour l’immobilier français

Le31décembre, les acteurs du marché immobilier pourront légitimement sabrer le champagne: contrairement à une bonne partie des Français, ils viennent de passer une excellente année. Aen croire Les Échos, «excellente» serait même bien peu dire. Un peu partout, on n’hésite pas à parler d’année «historique». Et pour cause: en moyenne, le mètre carré se négocie désormais à2993 euros. Une somme historique, qui pourrait bientôt franchir un seuil très symbolique: «Il ne fait aucun doute que la barre des3000 euros sera très bientôt franchie», se réjouit Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez «Meilleurs Agents».

Et ce n’est pas le seul indicateur en hausse: en 2021, plus d’1,2 million de ventes ont été enregistrées, record absolu. Même topo pour l’évolution des prix des maisons: +6,3% sur l’année, contre «seulement» +3% pour les immeubles. Et puisque que l’ambiance est aux nouveautés, ce dernier paramètre n’échappe pas à la règle. «Habituellement, les prix évoluent de façon similaire», explique Thomas Lefebvre, «c’est la première fois que nous observons une aussi forte distorsion».

Paris est (un peu moins) magique

Et quitte à ne rien faire comme tout le monde, l’immobilier peut se permettre, en plus d’avoir passé une bonne année, de remercier le Covid-19! Les confinements successifs et l’installation du télétravail ont

... Source LePoint.fr