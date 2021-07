Prix des logements : hausse plus forte en province qu'à Paris !

Les acheteurs privilégient les maisons en province plus que les appartements à Paris. (© DR)

Le marché immobilier évolue. La demande porte sur des maisons avec jardin et appartements avec extérieur, dans des villes moyennes comme Angers, Brest ou Caen. La capitale délaissée au profit des régions ? En tout cas, les prix y progressent moins vite qu'auparavant.

Alors que les prix augmentent de 5,1% tous marchés confondus, la cote des appartements dans la capitale diminue de 3,6% entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2021.

«Une baisse relative car à 10.287 euros le mètre carré, le prix moyen est toujours plus haut qu'en 2019 », constate Laurent Vimont, président de Century 21.

À Paris, le nombre de ventes est en nette diminution : -20% en un an. La disparition provisoire des acheteurs étrangers serait une explication. Cette mauvaise passe du marché parisien profite à la petite et grande couronne où la demande se porte en priorité sur les maisons avec jardin et les grands appartements avec extérieur.

En île-de-France, le prix des maisons augmente de 9,2% (à 3.425 euros le m2) et celui des appartements de 9,8% (à 4.642 euros le m2), selon Century 21. Le constat de hausse est le même à la FNAIM mais les chiffres sont différents : + 6,1% pour les maisons (à 3.566 euros le m2), +3,5% pour les appartements (à 6.377 euros le m2).

Hausse à deux chiffres dans plusieurs villes «moyennes»

C'est en région que les évolutions sont les plus marquantes avec une activité en hausse de quelque 10% sur un an. Dans les grandes villes, les prix continuent de progresser mais les excès ne sont plus à l'ordre du jour : +3,7% à Strasbourg, + 5% à Marseille, + 3,2% à Nantes, + 2,6% à Lille,