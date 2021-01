AFP Video • 30/01/2021 à 10:21

Image du représentant de la Bourse de New York qui applaudit et sonne la cloche de clôture. La Bourse de New York, victime d'une grande volatilité, conclut sa pire semaine depuis trois mois, ébranlée par la fronde de boursicoteurs justiciers contre des hedge funds forcés de vendre pour couvrir leurs pertes.