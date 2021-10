Kylian MBappé: luxe, mécénat et gestion déléguée

Kylian MBappé, quatrième joueur de football le mieux payé au monde crédit photo : Getty Images

L’attaquant prodige des Bleus serait le quatrième joueur de football le plus payé au monde selon Forbes. À 22 ans, ses revenus s’élèvent à environ 2 millions d’euros par an et prennent la forme d’un penthouse, d’un jacuzzi vue tour Eiffel ou d’une Ferrari à un demi-million d’euros. La fortune du joueur résulte d’une stratégie patrimoniale construite sur un sponsoring bien étudié, qui dépasse les frontières du sport. L’opulence dans laquelle vit Kylian Mbappé est contrebalancée par l’image bien travaillée d’un jeune mécène qui se fait régulièrement remarquer pour ses dons généreux aux associations.

Sommaire:

Le sponsoring au cœur de la stratégie patrimoniale de Kylian Mbappé

Sponsoring étoffé, revenus multipliés: Kylian devient égérie du luxe, du beau et du bio

Une gestion de son patrimoine en famille, mais pas seulement

Le mécénat remarqué du jeune Kylian

Inspired by KM: l’association de Kylian Mbappé

Le sponsoring au cœur de la stratégie patrimoniale de Kylian Mbappé

Depuis 2006, Kylian Mbappé est sponsorisé par Nike alors qu’il fait ses premiers pas dans le monde du football professionnel. Depuis 2017, ce sponsoring opère dans le cadre d’un contrat long-terme, structurant pour la carrière du joueur et la constitution de son patrimoine.

Ainsi, en 2019, le géant du sportswear dévoile la Nike Mercurial Superfly 7 Bondy, directement inspirée par le jeune joueur et la ville où il a appris à jouer au football, Bondy. Âgé d’à peine 20 ans, il est le plus jeune ambassadeur de la marque à être associé à une chaussure dite signature, vendue 290 euros sur lesquels il toucherait entre 10% et 15% de royalties. Les chaussures appartiennent à une large collection de vêtements et d’accessoires “Mbappé” en vente chez Nike.

En quelques années, le champion du monde a fait la place à d’autres marques pour le sponsoriser. Depuis deux années consécutives maintenant, Kylian Mbappé s’affiche solo sur la jaquette du jeu vidéo FIFA d’EA Sports de laquelle il ne décolle plus. Ce jeu de football sur console est le plus populaire au monde, un véritable incontournable pour les fans de football depuis les années 1990. Pour Kylian, “être sur la jaquette de FIFA, c’est un rêve qui se réalise”, déclare-t-il sur l’un de ses sponsors.

Sponsoring étoffé, revenus multipliés: Kylian devient égérie du luxe, du beau et du bio

Le sponsoring est indéniablement au cœur de la stratégie patrimoniale du champion. Au-delà de ses premiers sponsors directement liés à l’univers du football, Kylian Mbappé s’est ouvert à d’autres horizons et à d’autres marques, comme Hublot, le luxueux horloger suisse qui appartient au groupe LVMH.

En 2018, il succède ainsi à Usain Bolt en tant qu’ambassadeur de la marque, pour une rémunération estimée à 1 million d’euros par an. Il capitalise également sur son lifestyle healthy en se faisant sponsoriser par la marque d’agroalimentaire française Good Goût qui fait du 100% bio pour les enfants et les bébés. En 2019, le joueur du PSG s’est également associé à la marque japonaise de cosmétique masculine, Bulk Homme, commercialisée à l’international.

Une gestion de son patrimoine en famille, mais pas seulement

D’après le magazine France Football, Kylian Mbappé générerait déjà 5 millions d’euros de revenus issus directement du sponsoring, et ce au début d’une carrière footballistique qui ne fait que commencer.

Comme souvent chez les footballeurs, Kylian Mbappé délègue la gestion à ses parents, mais ils ne travaillent pas seuls. L’avocate Delphine Verheyden, une experte connue pour avoir d’autres clients parmi les grands champions sportifs français, fait également partie de la garde rapprochée du joueur. Le père de Kylian Mbappé, Wilfrid Mbappé Lottin, ancien footballeur à l’AS Bondy devenu éducateur, est aujourd’hui son agent. Sa mère, Fayza Lamari, ancienne joueuse de handball à l’AS Bondy également, est chargée de son image et de sa relation aux marques et aux médias.

Les avantages de la gestion déléguée Pas besoin d’être millionnaire pour avoir recours à la gestion déléguée. Si vous souhaitez mettre de l’argent de côté pour financer un projet, tout en ayant à cœur que votre épargne vous rapporte de l’argent, la gestion déléguée présente de nombreux avantages. Pour concilier sécurité et rendement, la meilleure chose à faire est de diversifier les supports financiers de vos placements, qui évoluent chacun différemment et sont amenés à devenir des sources de revenus complémentaires les unes des autres. La diversification est alléchante, mais aussi risquée quand on ne s’y connaît pas. C’est là que la gestion déléguée intervient: elle consiste précisément à déléguer la gestion de votre épargne à des experts. Les placements sont effectués à partir d’une évaluation de votre profil d’investisseur (plus ou moins risqué), de vos objectifs et de vos contraintes pour obtenir le meilleur rendement possible.

Le mécénat remarqué du jeune Kylian

À seulement 22 ans, la star du Paris Saint-Germain s’est déjà fait remarquer pour sa grande générosité. Dès 2018, l’année où la France est sacrée championne du monde à nouveau, Kylian reverse sa prime de champion du monde (350.000 euros) aux Premiers de cordée, une association qui permet aux enfants hospitalisés de faire du sport et dont il est le parrain.

Courant mars 2020, la Fondation Abbé Pierre a publiquement remercié Kylian Mbappé pour un “très gros don” dans une période particulièrement difficile pour les plus vulnérables. Kylian Mbappé s’est également engagé à maintes reprises pour la ville de Bondy, soutenant diverses associations qui en sont issues, comme Tutti Passeurs d’arts. Chacun de ces dons lui permet de bénéficier d’une réduction d’impôts.

Inspired by KM: l’association de Kylian Mbappé

L’année dernière, le footballeur passe un autre cap dans sa vie de jeune mécène en créant sa propre association. “Inspired by KM” donne leur chance à 98 enfants de 9 à 16 ans, un nombre choisi pour faire écho à son année de naissance. Le but de l’association de Kylian Mbappé est d’accompagner ces enfants jusqu’à leurs débuts dans la vie active, à travers des bourses financées par la fortune du footballeur et par ses sponsors évoqués précédemment: Nike, Hublot, Good Goût et Bulk Homme.