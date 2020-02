VUES AERIENNES de la ville syrienne abandonnée et détruite d'Atarib

AFP Video • 19/02/2020 à 17:12

Vues aériennes de la ville syrienne abandonnée d'Atarib, située dans la campagne occidentale d'Alep, montrant la destruction de la ville au milieu des opérations militaires et des bombardements du régime syrien et de son allié russe. Près de 900.000 personnes ont été déplacées et forcées d'évacuer leurs maisons. C'est le plus grand déplacement depuis le début de la révolution syrienne.