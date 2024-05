IA: Anthropic lance Claude, concurrent de ChatGPT, en France et en Europe

Anthropic a annoncé dans la nuit de lundi à mardi l'arrivée en France et en Europe de Claude 3, sa nouvelle série de modèles d'intelligence artificielle (IA) générative, déjà déployés aux Etats-Unis depuis leur lancement en mars.

Jack Clark, co-fondateur d'Anthropic, en septembre 2023 ( AFP / STEFANI REYNOLDS )

Les utilisateurs européens vont ainsi avoir accès à claude.ai, la version web de l'assistant d'IA, l'application mobile (sur les appareils d'Apple), et, pour les entreprises, le plan "Claude Team" avec accès sécurisé aux capacités des différents modèles, pour 28 euros par mois et par employé.

Concurrent d'OpenAI -- qui a présenté lundi une nouvelle version de ChatGPT --, Anthropic a présenté Claude 3 en mars. Il comprend trois modèles de puissance graduelle, Haiku, Sonnet et Opus.

"Opus est notre modèle le plus intelligent, avec les meilleures performances du marché pour les tâches très complexes", avait assuré l'entreprise californienne.

Le succès de ChatGPT depuis fin 2022 a lancé la révolution de l'IA générative, qui permet aux machines de comprendre et de produire du texte, des images, du son, des lignes de code, etc, sur simple requête en langage courant.

Fondée par d'anciens employés d'OpenAI, Anthropic tâche de se distinguer de ses concurrents en mettant en place des garde-fous plus stricts à cette technologie qui enthousiasme et inquiète.

Cette approche avait rendu Claude moins impressionnant que ChatGPT. Mais en mars, la start-up a estimé avoir réussi à contourner l'obstacle sans sacrifier ses valeurs.

"Opus nous montre les limites extrêmes de ce qui est possible avec l'IA générative", avait affirmé la société, évoquant une "compréhension comparable à celle d'un être humain".

Avec Claude 3, l'interface permet aux utilisateurs de fournir des images et documents pour leurs requêtes au modèle, mais elle ne produit pas encore d'images, contrairement à ChatGPT.

"Claude donne le contrôle aux utilisateurs et leur offre la possibilité de créer, de reproduire et d'enrichir facilement leurs idées tant sur le lieu de travail que dans leur vie quotidienne", a déclaré lundi Dario Amodei, patron et cofondateur d'Anthropic, cité dans le communiqué.

"Des millions de personnes dans le monde utilisent déjà Claude pour développer des processus scientifiques, améliorer le service client ou améliorer leurs textes. J'ai hâte de voir ce que les personnes et les entreprises européennes seront capables de créer grâce à Claude", a-t-il ajouté.

L'entreprise précise que Claude a un "niveau solide de compréhension et d'expression" en français, allemand, espagnol, italien et d'autres langues européennes.

Son API (plateforme pour les développeurs), était déjà accessible en Europe depuis le début de l'année.

La start-up basée à San Francisco a levé au moins 7 milliards de dollars depuis 2021, la majorité en 2023, grâce à des investisseurs tels que Google, Salesforce et surtout Amazon.