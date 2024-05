Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: immobile, les investisseurs se montrent prudents information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue à l'équilibre ce matin, autour des 8210 points, alors que Société Générale (+3,7%) et Kering (+2,5%) signent pour l'instant les plus fortes hausses de la cote.



Les opérateurs se montrent prudents à la veille de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. En attendant, les intervenants surveilleront avec intérêt à 14h30 la publication aux Etats-Unis de l'indice des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis, qui devrait avoir peu changé en avril.



Si ces chiffres devaient être plus faibles que prévu, cela pourrait encourager la Fed à assouplir sa politique monétaire, alors que des chiffres supérieurs aux attentes retarderait encore l'échéance d'une baisse de taux.



Dans ce contexte, les investisseurs seront attentifs aux déclarations du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui s'exprimera dans l'après-midi à Amsterdam à l'occasion d'une conférence organisée par l'association des banques étrangères aux Pays-Bas.



La tendance sur les places européennes pourrait également dépendre des indicateurs économiques du jour, puisque les investisseurs prendront connaissance des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne et en Espagne.



Sera également surveillé, en fin de matinée, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, qui devrait confirmer que les perspectives économiques s'améliorent peu à peu dans la première économie d'Europe.



L'actualité se fait en revanche relativement calme du côté des résultats de sociétés même si les investisseurs surveilleront la publication du géant américain des magasins de bricolage, Home Depot, prévue avant l'ouverture de Wall Street.



Ce matin, le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer a fait état de performances au premier trimestre en ligne avec les attentes et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Dassault Systèmes annonce étendre pour cinq ans son partenariat stratégique à long terme avec JLR (Jaguar Land Rover), avec le déploiement de sa plateforme 3DEXPERIENCE dans l'ensemble des programmes automobiles du constructeur britannique.



Veolia annonce avoir remporté, via sa filiale SIDEM, un contrat de 320 millions de dollars par lequel il va concevoir et fournir une technologie clé pour l'usine de dessalement d'eau de mer de Hassyan à Dubaï, aux Émirats arabes unis.



Enfin, UBS a annoncé maintenir sa recommandation 'neutre' sur Crédit Agricole, tout en remontant son objectif de cours sur le titre de 13,9 à 15,6 euros, une nouvelle cible globalement alignée sur le dernier cours de Bourse de l'action de la banque française.





