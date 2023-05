information fournie par AFP Video • 15/05/2023 à 08:09

La Première ministre Elisabeth Borne et la cheffe de la diplomatie Catherine Colonna accueillent le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui atterrit sur la base aérienne de Villacoublay, au sud-ouest de Paris, pour une visite non annoncée et un dîner de travail avec Emmanuel Macron.