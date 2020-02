Voile : Francis Joyon pulvérise le record de la Route du Thé

AFP Video • 19/02/2020 à 22:30

Le skipper français Francis Joyon, à la barre du maxi-trimaran IDEC Sport, bat mercredi le record de la Route du Thé, course de voile reliant Hong Kong et Londres, en un temps canon de 31 jours, 23 heures, 36 minutes et 46 secondes, apprend-on auprès de l'organisation.