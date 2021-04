Super league : les VIP du foot font bande à part ?

France 24 • 19/04/2021 à 20:23

Manchester Utd - Real Madrid, Barça - Juventus... Ces affiches de rêve vont-elles devenir monnaie courante demain et faudra-t-il payer plus cher pour y avoir accès ? Ces questions - entre autres - mettent en ébullition le monde du football et ses supporters depuis la révélation du projet de Super League : une compétition fermée entre douze clubs prestigieux d'Europe. Des équipes qui évoluent également dans des championnats nationaux particulièrement compétitifs. Un moyen d'assurer une manne chaque année mais aussi de faire de l'ombre à la reine des compétitions, la Ligue des Champions.