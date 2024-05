Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC: marque une pause dans des volumes d'échange dérisoires information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Après quatre séances consécutives de hausse et un gain cumulé d'environ 2,7% sur la période, la bourse de Paris semble marquer le pas aujourd'hui puisque l'indice parisien reste stable autour des 8125 points.



Il faut dire que le marché est littéralement déserté par les opérateurs en ce jeudi de l'Ascension, comme en témoignent les volumes complètement dérisoires, avec moins de 250 ME échangés depuis l'ouverture.



Alors que les dernières séances ont été ponctuées par les publications de nombreux résultats trimestriels d'entreprises, JPMorgan rapporte que 78% des entreprises ont fait mieux que prévu aux Etats-Unis tandis que 56% ont dépassé les attentes en Europe, une performance supérieure à la moyenne habituelle.



'En dépit des bonnes surprises qui ont caractérisé les comptes des sociétés américaines, la réaction en Bourse est restée morne, puisque les publications meilleures qu'attendu ont été saluées, dans l'ensemble, par des scores nuls, tandis que les déceptions ont été plus durement sanctionnées que d'habitude', observe la banque new-yorkaise.



Dans cet environnement atone, il semble difficile de prévoir d'où viendra le prochain catalyseur.



L'attention des investisseurs concerne encore et toujours la Réserve fédérale et la date à laquelle elle commencera à réduire ses taux, mais il semble que la Fed ne le sache pas elle-même.



En dehors des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis, aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, EDF annonce qu'à la suite de la délivrance de l'autorisation de mise en service de l'EPR de Flamanville par l'ASN, ses équipes ont débuté le chargement des 241 assemblages du combustible dans la cuve du réacteur ce 8 mai, chargement qui durera plusieurs jours.



De son côté, Renault a annoncé ce matin que la contribution de Nissan à ses propres résultats était estimée à 225 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024. Le Losange s'arroge d'ailleurs près de 1,8% ce matin, soit la plus forte hausse du CAC.



Enfin, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 24 euros sur Alstom, au lendemain de la publication des résultats annuels accompagnés de la présentation de mesures pour renforcer le bilan, dont une augmentation de capital.







