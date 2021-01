AFP Video • 15/01/2021 à 18:12

IMAGES Batailles de boules de neige et luge: les Strasbourgeois profitent de la neige après un "épisode neigeux remarquable" dans l'Est de la France, qui a provoqué d'importantes perturbations des trains régionaux TER en Alsace et des coupures d'électricité.