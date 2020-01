Retraites: Philippe salue une "journée utile" et fera des "propositions concrètes" samedi

AFP Video • 10/01/2020 à 20:21

SONORE Après une journée d'échanges avec les organisations syndicales et patronales pour discuter de l'équilibre du système des retraites, le Premier ministre Edouard Philippe se félicite d'une "journée utile" et annonce qu'il adressera des "propositions concrètes" aux organisations syndicales et patronales samedi.