Bourse : sept ratios financiers à connaître

Investir en Bourse implique de sélectionner des entreprises. Pour faciliter ce choix, des ratios financiers ont été développés. Ces outils permettent d'évaluer la valorisation, le rendement ou encore la solidité financière d'une entreprise. En voici sept essentiels.

Avant de commencer : c'est quoi un ratio financier ?

Un ratio financier est un indicateur chiffré qui permet de mieux comprendre la situation d'une entreprise. C'est un peu comme les indicateurs de santé chez un médecin : tension, température, rythme cardiaque… Ici, on mesure la rentabilité, la valorisation, la dette, etc.

Important : aucun ratio ne donne une vérité absolue. Il faut toujours les croiser et les replacer dans leur contexte (secteur, taille de l'entreprise, cycle économique…).

1. Le Price Earning Ratio pour une évaluation rapide de l'entreprise

Le Price Earning Ratio (PER), ou multiple de capitalisation des résultats, est égal au rapport entre le cours de l'action et le Bénéfice Net par Action (BNPA) de la société.

Le Bénéfice Net par Action (BNPA) représente la part du bénéfice revenant à chaque action. Il est égal au résultat net de l'entreprise divisé par le nombre d'actions composant son capital.

L'évolution du BNPA constitue l'un des éléments les plus suivis par les investisseurs. Ainsi, les analystes financiers établissent des estimations de BNPA sur un horizon de deux à trois années. Au fil des annonces de l'entreprise et en fonction des conditions macroéconomiques, ils révisent leurs anticipations, à la hausse ou à la baisse. Ces révisions de la croissance (ou décroissance) du bénéfice impactent le cours de l'action. De même, lorsque le BNPA publié par l'entreprise au terme d'un exercice est supérieur ou inférieur aux attentes des analystes, un décalage de cours peut se produire, à la hausse comme à la baisse.

Prenons un exemple pour bien comprendre le calcul du PER : une entreprise dont l'action cote 100 € et qui réalise un BNPA de 5 € affiche un PER de 20 (100 / 5). On distingue le PER historique (calculé avec le BNPA des 12 derniers mois) du PER anticipé (basé sur le BNPA estimé pour les 12 mois à venir).

Simple à calculer, le PER est très couramment utilisé. Il donne une idée de la cherté d'une entreprise par rapport au marché ou à son secteur. En comparant les PER passés, on peut estimer l'évolution de la valorisation d'une entreprise année après année. La plupart des actions affichent un PER compris entre 10 et 20. Toutefois, dans certains cas particuliers (croissance forte et/ou régulière), le PER peut être bien plus élevé.

À noter : le PER ne peut pas être calculé si l'entreprise ne réalise pas de bénéfices.

2. Le Price Earning Growth pour intégrer la croissance des profits

Le PER ne prend pas en compte la dynamique de croissance de l'entreprise. Le Price Earning Growth (PEG) comble en partie ce défaut : il se calcule en divisant le PER par le taux de croissance attendu du BNPA. Par exemple, une société affichant un PER de 20 et une croissance estimée de 10% du BNPA a un PEG de 2. Plus le PEG est faible, moins la valeur se paie cher au regard de ses bénéfices futurs.

Ce ratio est utile pour repérer les entreprises en croissance qui restent raisonnablement valorisées.

3. Le Price-to-book ratio pour repérer les entreprises décotées

Le Price-to-book ratio est égal au rapport entre le cours de l'action et l'actif net par action (actifs moins dettes, divisé par le nombre de titres). Si ce ratio est inférieur à 1, la valeur boursière est inférieure à la valeur comptable : les actifs de l'entreprise sont donc décotés. Toutefois, cet indicateur seul ne suffit pas à confirmer une sous-valorisation. Il faut aussi prendre en compte la rentabilité.

Ce ratio est particulièrement adapté aux entreprises ayant des actifs tangibles (industrie, immobilier, etc.).

4. Le rendement pour identifier les entreprises les plus généreuses

Le rendement se calcule en divisant le dividende par le cours de l'action. Il représente la rentabilité annuelle pour l'actionnaire. Par exemple, un titre à 100 € distribuant un dividende de 5 € affiche un rendement de 5 %.

En général, plus une société est mature, plus son dividende est élevé. Les entreprises jeunes ou en forte croissance distribuent rarement des dividendes et n'offrent donc aucun rendement.

Attention : un rendement élevé peut cacher une entreprise en difficulté dont le cours a chuté. Il faut toujours vérifier la solidité financière.

5. Le taux de distribution pour évaluer la capacité à maintenir le dividende

Le taux de distribution correspond à la part du bénéfice distribuée sous forme de dividende. Un taux de 50 % signifie que l'entreprise verse la moitié de ses profits aux actionnaires. Plus une société est mature (avec peu d'opportunités de croissance), plus ce taux tend à être élevé. Un taux trop élevé peut toutefois signaler une fragilité dans la capacité à maintenir le dividende dans le temps.

6. La marge d'exploitation pour mesurer la vraie rentabilité

La marge d'exploitation (ou marge opérationnelle) permet d'évaluer la viabilité de l'activité d'une entreprise. Elle représente la rentabilité générée par l'exploitation seule, sans tenir compte des éléments financiers ou exceptionnels. Une marge d'exploitation faible constitue un risque en cas de ralentissement économique.

Ce ratio est particulièrement utile pour comparer des entreprises du même secteur.

7. Le levier financier pour vérifier la solidité de l'entreprise

Le levier financier se calcule en divisant la dette nette par l'excédent brut d'exploitation (EBE). Il indique le nombre d'années nécessaires pour que l'entreprise rembourse sa dette grâce aux liquidités générées par son activité.

Interprétation du ratio :

Inférieur à 2 : situation solide

Entre 2 et 4 : niveau maîtrisé

Supérieur à 4 : risque élevé de défaillance

Ce ratio est crucial pour éviter les entreprises trop endettées, surtout en période de hausse des taux d'intérêt.

Petit glossaire pour débutants

BNPA : Bénéfice Net Par Action – ce que gagne une entreprise par action

PER : Prix de l'action ÷ bénéfice par action

PEG : PER ÷ taux de croissance des bénéfices

EBE : Excédent Brut d'Exploitation – argent généré par l'activité

Actif net : Ce que possède une entreprise une fois ses dettes retirées

Les ratios financiers n'ont pas tous la même utilité pour l'investisseur. Ils doivent être utilisés en fonction des objectifs, du secteur analysé et du profil de l'entreprise. Une approche combinée permet une évaluation plus fine et plus pertinente. Pour débuter, il est conseillé de : comparer les ratios entre entreprises du même secteur, ne jamais se fier à un seul indicateur, privilégier les entreprises avec des fondamentaux solides et une croissance maîtrisée