Le CAC 40 se maintient au-dessus des 8200 points

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté sous le signe de la prudence une semaine qui sera marquée par plusieurs statistiques d’importance. Les investisseurs attendent en particulier aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production demain et l'inflation, mercredi. A Paris, les investisseurs ont salué les projets d'investissements de Sanofi en France. Cette journée a été calme sur le front des entreprises, mais les publications de résultats vont reprendre. Le CAC 40 a reculé de 0,12% à 8 209,28 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,14% à 5077,93 points.

Dans le cadre d'une étude sur les clubs de football cotés en Europe, Berenberg a dégradé sa recommandation d'Achat à Conserver sur l' Ajax Amsterdam . Le Borussia Dortmund est désormais le seul club qu'il recommande à l'Achat avec un objectif de cours de 6 euros. En Bourse, l'action de l'Ajax a fini stable à 10,45 euros tandis que celle du Borussia Dortmund a perdu 2,53% à 4,04 euros. Le bureau d'études allemand est par ailleurs à conserver sur la Juventus et Eagle Football , anciennement OL Group.

A Paris, Sanofi (+2,36% à 92,71 euros) a progressé après l'annonce d'une augmentation de 1,1 milliard d’euros de ses investissements en France. Il s'agit de financer la création de nouvelles capacités de bioproduction sur ses sites de Vitry-sur-Seine (Val de Marne), Le Trait (Seine-Maritime) et Lyon Gerland (Rhône). Dans le cadre du sommet Choose France qui s'ouvre ce lundi, le groupe prévoit que ce nouvel investissement permettra la création de plus de 500 emplois et renforcera les capacités du pays à maitriser la production des médicaments essentiels.

Lors de sa revue annuelle, l'agence S&P a confirmé la notation financière de Covivio (-0,37% à 48,20 euros) à BBB+. La perspective est stable. Cette confirmation vient reconnaitre la solidité du profil opérationnel et financier de la société. S&P souligne la bonne tenue du profil opérationnel, diversifié et porté par la dynamique locative. Pour rappel, la croissance des revenus à périmètre constant s'est établie à 7,1% à fin mars 2024, le taux d'occupation a progressé de 0,4 point, à 97,1%, et la maturité la maturité moyenne ferme des baux atteint 6,7 ans.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue aujourd'hui.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,20% à 1,0794 dollar.