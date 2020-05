Réouverture des salles de sport à Rome

AFP Video • 25/05/2020 à 14:56

Lourdement frappée par la virus, l'Italie a franchi une nouvelle étape dans la levée des restrictions, avec la réouverture des salles de sports et des piscines, une semaine après celle des restaurants. 18 millions d'Italiens qui fréquentent plus ou mois assidûment les quelque 8.000 salles ou centres de remise en forme du pays (selon les statistiques officielles) peuvent ainsi reprendre leurs activités physiques en salle, à condition toutefois de réserver leur place. Seules deux régions ont retardé cette réouverture, la Lombardie (Nord) au 31 mai et la Basilicate (Sud) au 3 juin.