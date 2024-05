Des montres de Schumacher vendues près de 4 millions de francs suisses

Une montre Vagabondage 1 de la maison F.P Journe, appartenant à l'ancien pilote allemand de Formule 1 Michael Schumacher, présentée par la maison de vente aux enchères Christie's, le 9 mai 2024 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Huit montres ayant appartenu à la légende de la Formule 1 Michael Schumacher -dont deux pièces uniques référençant ses titres de champion du monde- ont été vendues mardi chez Christie's à Genève pour un peu moins de 4 millions de francs (4,1 millions d'euros).

Le coureur automobile allemand était un collectionneur passionné et au goût très sûr jusqu'à son grave accident de ski en décembre 2013. Il n'a pas été vu en public depuis lors.

Deux des garde temps mis sous le marteau mardi sont des pièces uniques fabriquées pour le pilote de F1 et qui lui ont été offertes comme cadeaux de Noël par son directeur de l'équipe Ferrari, Jean Todt, a indiqué Christie's en présentant les pièces.

La pièce de résistance, une Vagabondage 1 de la maison F.P Journe affiche un cadran unique frappé de l'écusson Ferrari et de 7 v symbolisant les sept titres de champion du monde de F1 de Michael Schumacher ainsi que son casque.

Elle était estimée entre 1 et 2 millions de francs suisses.

Elle est partie à 1.497.000 de francs suisses (1.646.700 dollars US ou 1.532.928 euros), a indiqué Christie's dans un communiqué à l'issue de la vente qui se tenait dans un palace genevois.

La famille de Michael Schumacher, qui protège jalousement sa vie privée, a aussi mis en vente une rare collection complète de 5 pièces de la collection F.P Journe Ruthénium, y compris le coffret de présentation frappé du nom du coureur.

Une montre Vagabondage 1 de la maison F.P Journe, appartenant à l'ancien pilote allemand de Formule 1 Michael Schumacher, présentée par la maison de vente aux enchères Christie's, le 9 mai 2024 à Genève ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Les montres étaient offertes séparément aux enchères mais ont été emportées "par le même acheteur, y compris le coffret pour un total supérieur à 1,7 million de francs suisses (1,8 million de dollars US ou 1,7 million d'euros)", précise la maison de vente.

Mais malgré la forte charge émotionnelle de cette collection, offerte à la vente 30 ans après le premier titre de champion du monde de Formule 1 de Michael Schumacher en 1994, c'est une pièce exceptionnelle de la maison Patek Philippe qui a remporté le plus grand succès mardi.

La Patek Philippe vintage, réf. 1518 rose sur rose de 1948 a rapporté 2.465.000 francs suisses 2.711.500 dollars US ou 2.524.160 euros "soit le prix le plus élevé pour une montre-bracelet vendue ce printemps à Genève", indique Christie's.

C'est l'un des seulement 58 exemplaires en or rose et l'un des 12 avec cadran rose, destinés au marché latino-américain avec calendrier des jours et des mois en espagnol.

Au total la vente des garde-temps mis sous le marteau mardi s'est montée à 22.821.050 francs suisses, précise la maison de vente.

"Ces résultats démontrent la passion des collectionneurs internationaux pour les garde-temps d'exception", a commenté Rémi Guillemin, Responsable Montres pour l'Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique chez Christie's, "Nous avons assisté à une forte participation mondiale, avec un accent sur l'Amérique", a-t-il ajouté.