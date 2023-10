information fournie par AFP Video • 13/10/2023 à 15:58

"Plus d'argent pour nos salaires, plus d'argent pour nos service public" et la fin des "inégalités entre les femmes et les hommes" : en tête du cortège des manifestants à Paris, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, rappelle les objectifs de la journée de mobilisation intersyndicale, avec l'espoir de peser sur la conférence sociale dans 3 jours.