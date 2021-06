AFP Video • 15/06/2021 à 21:02

Une cane et ses huit canetons ont provoqué une certaine agitation à New York lundi, alors qu'ils se promenaient dans le quartier de Brooklyn. Plusieurs personnes ont arrêté la circulation pour les aider à traverser la 5e Avenue en toute sécurité, la maman et ses bébés ont même fait un saut dans un magasin de bagels.