Minneapolis: le frère de George Floyd appelle à manifester pacifiquement

AFP Video • 02/06/2020 à 02:11

Terrence Floyd, le frère de George Floyd, Noir américain mort le 27 mai à Minneapolis après qu'un policier blanc a plaqué son genou sur son cou pendant pendant 8 minutes et 46 secondes, se rend sur les lieux de l'arrestation de son frère et s'adresse aux manifestants, leur enjoignant de protester pacifiquement et de voter.