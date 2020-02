Manque de neige: comment les Pyrénées s'adaptent au réchauffement climatique

AFP Video • 11/02/2020 à 19:14

"Les snow-scoot se sont transformés en trottinettes": dans les Pyrénées, le manque de neige et le réchauffement climatique obligent les stations de sports d'hiver à repenser leur modèle, longtemps basé exclusivement sur le ski, pour devenir "quatre saisons" et proposer des activités de plus en plus diversifiées.