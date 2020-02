Les "biohackers" russes repoussent les frontières

AFP Video • 18/02/2020 à 10:47

Avec son scalpel, Vladislav Zaïtsev réalise une incision entre l'index et le pouce de son patient pour y glisser un minuscule cylindre en verre: une puce qui permettra à son propriétaire d'ouvrir son bureau sans carte magnétique. Vladislav Zaïtsev et Alexeï Raoutkine font partie de ces Russes, de plus en plus nombreux, intéressés par le biohacking, un mouvement parti de la Silicon Valley consistant à "améliorer" le corps humain en y intégrant des outils.