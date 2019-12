La Rochelle: le plus vieil hôtel de ville de France renaît de ses cendres

AFP Video • 02/12/2019 à 19:15

En juin 2013, l'hôtel de ville de La Rochelle, le plus vieux de France, est détruit par un important incendie. Six ans plus tard, sa rénovation prend fin. Il sera ouvert aux Rochelais dans les prochains jours. Visite guidée avec l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve, également chargé du chantier de Notre Dame de Paris. REPORTAGE