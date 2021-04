Locataires: faire bonne impression lors d'une visite d'appartement

Au-delà du salaire et du garant, le propriétaire a surtout besoin d'avoir confiance en son locataire crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Lorsque la concurrence entre candidats à la location est grande, lorsque les propriétaires hésitent entre plusieurs dossiers, l'impression faite lors de la visite peut être décisive. Car au-delà du règlement des loyers, le bailleur veut s'assurer que son locataire respectera les lieux et ne sera pas source de litiges avec le voisinage. Voici quelques clés pour gagner la confiance du propriétaire ou de l'agence.

Sommaire:

Locataires: soignez votre approche

Visite d'appartement: optez pour les bonnes manières

Un dossier complet et bien présenté

Venir accompagné?

Locataires: soignez votre approche

Tout commence avant même la rencontre. Le premier contact avec l'agence ou le propriétaire se fait souvent par mail ou par téléphone. Dans le premier cas, veillez à bien rédiger votre courriel, sans faute d'orthographe ou de grammaire, quitte à le faire relire par un proche. Dans le second, soyez courtois au téléphone, montrez votre intérêt pour l'appartement. Et choisissez le rendez-vous le plus tôt possible. Le premier arrivé est souvent aussi le premier servi. Prenez également garde à votre e-réputation. Un bailleur ou un agent peut taper votre nom sur Internet pour voir ce qui y apparaît. Mieux vaut y être vigilant.

Visite d'appartement: optez pour les bonnes manières

La visite est prévue tout à l'heure. Premier conseil: soyez parfaitement ponctuel, voire un peu en avance. Un retard donne tout de suite une mauvaise impression. Attention aussi à votre apparence: habillez-vous avec soin, sans non plus paraître engoncé dans un smoking en plein été. Le but est de vous montrer sous votre meilleur jour: sérieux, jeune et à l'aise. Face à l'agent ou au bailleur, soyez là aussi poli, réactif et souriant. Et posez des questions pertinentes, pour montrer votre intérêt: quels sont les commerces les plus proches? Le logement est-il chauffé au gaz ou est-il lié à un contrat d'électricité? Quelle est l'exposition dans le séjour? Prenez des notes et remerciez votre interlocuteur. Tout cela vous permettra de potentiellement vous démarquer, surtout dans le cas d'une visite groupée, avec plusieurs autres candidats.

Un dossier complet et bien présenté

Arriver à une visite avec un dossier propre, déjà constitué, version papier ou sur une clé USB, peut être un véritable atout. Prenez le temps de vérifier que vous avez tous les documents justificatifs nécessaires. Vous pouvez y annexer un CV et une courte lettre de votre garant, par exemple. Si le dossier est en version papier, ajoutez une page de garde et placez le tout dans une pochette, reliez-le ou agrafez-le, pour éviter les feuilles volantes qui se perdent. Si le dossier est numérisé, veillez à nommer clairement les fichiers et à ce que les scans soient bien lisibles, tous rangés dans un même dossier. Le bailleur ou l'agent sera sensible à ces petites attentions montrant votre sérieux et votre rigueur. Elles lui faciliteront aussi grandement la vie.

Venir accompagné?

Si vous êtes (très) jeune, venir accompagné d'un parent peut être un plus: cela rassurera votre interlocuteur de constater que votre famille est impliquée dans votre recherche. Autre avantage: un parent ou un ami déjà expérimenté saura quoi regarder lors de la visite, et repérer les éventuels défauts du logement.