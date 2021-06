AFP Video • 05/06/2021 à 15:28

Des équipages à bord de boutres naviguent dans le Golfe persique. Ils participent à la course Al-Gaffal, une compétition annuelle de navigation à bord de bateaux arabes traditionnels qui célèbrent l'histoire locale de pêche à la perle. A cause de la pandémie, la course n'avait pas eu lieu l'an dernier.