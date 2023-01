Kaufman & Broad, un promoteur vraiment vert ?

information fournie par Boursorama • 18/01/2023 à 08:24

Les émissions de CO2 des bâtiments représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Comment le promoteur immobilier Kaufman & Broad intègre-t-il les paramètres environnementaux et durables dans ses projets de construction ? Réponse avec Nordine Hachemi, son PDG et Charles Haddad, gérant actions chez Ofi Invest AM.

Ça vaut le coup ! Une émission 100% dédiée à la finance durable.

