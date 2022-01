Hommage national à l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta

information fournie par France 24 • 21/01/2022 à 23:23

L'hommage national du Mali à Ibrahim Boubacar Keïta. L'ancien président décédé cette semaine avait été renversé par les militaires il y a un an et demi. La grippe aviaire détectée au Burkina Faso... Les acteurs de la filière avicole s'inquiète d'une catastrophe économique au pays du poulet bicyclette. Et enfin, on vous emmène à nouveau au Cameroun mais pas pour la CAN: zoom sur le mythique Coton Sport de Garoua, une véritable usine à champions.