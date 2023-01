information fournie par AFP Video • 27/01/2023 à 08:19

Des images de manifestants civils et de policiers devant le siège de la police nationale d'Haïti et de rues bloquées par des barricades dans la capitale haïtienne, à Port-au-Prince, après que six policiers ont été tués mercredi dans le nord d'Haïti lors de l'attaque d'un commissariat par des membres de gangs. IMAGES