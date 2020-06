Jeunes: inondation, panne, j'ai un problème dans mon appartement, que faire?

Andrey_Popov/Shutterstock / Andrey_Popov

Quand on est locataire, il est important de savoir qui doit payer quoi. Le propriétaire ? ou soi ? Inondations, pannes, incendies, problèmes de chauffage ou de matériel... voici des solutions en cas de problèmes dans votre logement.

Sommaire:

L'entretien courant est à la charge du locataire

Que devez-vous faire face à une panne?

Que faire en cas d'incendie ou d'explosion?

Quels recours en cas d'inondation?

Et si le chauffage cesse de fonctionner?

L'entretien courant est à la charge du locataire

Première chose à faire si vous rencontrez un problème dans votre appartement est de vérifier que les réparations nécessaires sont bien censées être réalisées par le locataire. L'entretien courant de l'appartement est votre prérogative, et non celle de votre propriétaire: entretien du chauffage, de la robinetterie, bon écoulement dans lavabos, nettoyage des sols, des murs... Tout cela vous incombe. S'il faut changer un joint dans une salle de bains, c'est à vous de le réaliser. À l'inverse, si un volet électrique est défectueux, si la VMC ou la chaudière tombe en panne, c'est au propriétaire de payer les réparations.

Que devez-vous faire face à une panne?

Si vous habitez dans un appartement meublé, notamment, l'électroménager, fourni par le propriétaire, peut tomber en panne. C'est alors au propriétaire de gérer le dépannage et son remplacement si nécessaire. Sauf si la panne vient d'une mauvaise manipulation de votre part. Dans le cas d'une panne, le plus simple est de contacter rapidement le propriétaire, afin de le prévenir et de lui demander d'agir. Le risque en faisant appel vous-même à un réparateur et de ne jamais remboursé...

Que faire en cas d'incendie ou d'explosion?

En cas d'incendie ou d'explosion, l'assurance habitation vous protège. À vous de relire précisément votre contrat, afin de demander à votre assurance, dans les cinq jours ouvrés, de vous indemniser, en fonction du sinistre. L'assurance prend alors en charge le mobilier détruit, les frais de relogement et les éventuels dommages corporels.

Quels recours en cas d'inondation?

En cas d'inondation vous êtes protégé par votre assurance habitation multirisques, quant à la perte de votre mobilier. Le propriétaire, de son côté, fera une déclaration à sa compagnie d'assurance quant aux préjudices immobiliers subis.

Et si le chauffage cesse de fonctionner?

Le propriétaire doit fournir un logement avec un chauffage qui fonctionne. Les juges ont déjà tranché sur la responsabilité du propriétaire quant au chauffage. Si vous avez un problème avec vos radiateurs ou votre système de chauffage, il doit donc en assurer les réparations.