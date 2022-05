Gambie: le gouvernement prêt à faire juger l'ex-dictateur Yahya Jammeh

information fournie par AFP Video • 25/05/2022 à 16:35

Le ministre gambien de la Justice, Dawda Jallow, declare lors d'une conférence de presse que le gouvernement gambien est prêt à faire juger, en Gambie même, l'ancien dictateur Yahya Jammeh et des dizaines de personnes accusées d'une multitude de crimes pendant ses plus de vingt ans à la tête de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a accepté de poursuivre les 70 personnes citées dans un rapport produit en novembre par une commission chargée de faire la lumière sur les méfaits perpétrés pendant cette période. Cela concerne "notamment (...) l'ancien président Yahya Jammeh pour une myriade de crimes commis entre 1994 et 2017", la période où il a dirigé le pays d'une main de fer, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué. SONORE