Finale de la Coupe de France : Nantes vers un doublé ?

information fournie par France 24 • 28/04/2023 à 21:01

Le FC Nantes affrontera le Toulouse FC, samedi soir, lors de la finale de la Coupe de France. Les Canaris, vainqueurs l'année dernière, rêvent d’un doublé. Une chose est sûre, le match au Stade de France se tiendra sous haute surveillance en raison du contexte de mobilisation contre la réforme des retraites. En Angleterre, Newcastle a pris place sur le podium et peut rêver à la Ligue des champions. Les Magpies sont-ils irrésistibles et ancrés dans le Big Four pour longtemps ? Enfin, Youcef Belaïli a quitté son club corse d’Ajaccio sans y être autorisé. Une nouvelle frasque de ce n°10 algérien surdoué ?