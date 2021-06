France 24 • 10/06/2021 à 07:45

A la Une de la presse, ce jeudi 10 juin, le début de la tournée européenne de Joe Biden. Le premier voyage du président américain à l'étranger. La « guerre de la saucisse » entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Un échange de propos peu amicaux entre l'Argentine et le Brésil. Et les nouvelles tenues officielles des joueurs de l'équipe italienne de football.