En Guadeloupe, se laver les mains est parfois compliqué

AFP Video • 05/04/2020 à 16:30

La consigne est claire: pour éviter de contracter le coronavirus, il faut se laver les mains régulièrement. Mais en Guadeloupe, les coupures d'eau récurrentes dans plusieurs communes, liées à la vétusté du réseau, compliquent sérieusement la chose. "C'est très difficile avec le confinement car on utilise plus d'eau qu'à l'habitude et ça nous crée des problèmes pour pouvoir réalimenter. On est obligé d'aller à la plage où il y a de l'eau gratuite, à la rivière", regrette un habitant.