Brésil: le groupe minier Vale inculpé un an après la tragédie de Brumadinho

AFP Video • 22/01/2020 à 11:27

Un an après une rupture de barrage tragique qui avait fait 270 morts, le géant minier brésilien Vale et son ex-patron sont inculpés, notamment pour "homicide volontaire" et "crime environnemental". L'auditeur allemand TUV SUD et 16 personnes au total connaissent le même sort.